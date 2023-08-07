На Дніпропетровщині місцевий житель поглумився над могилами полеглих захисників

У Криворізькому районі Дніпропетровщини на тутешньому кладовищі чоловік поламав флагштоки державних прапорів на могилах Героїв. Поліції вдалося встановити особу вандала.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над могилою. Порушника вдалося затримати. Ним виявився 63-річний місцевий житель.

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Поглумився над 7 могилами Героїв

Мова йде про поховання під Широкою Дачею на Інгульці. Саме там зловмисник познущався над сімома могилами загиблих на війні з Росією українських військовослужбовців. Він пошкодив 7 флагштоків державних прапорів, встановлених на могилах.

Зазначається, що повідомлення про злочин до поліції надійшов 5 серпня. Правоохоронці провели розслідування на місці і згодом з'ясували, що за наругою може стояти 63-річний місцевий житель.

Наразі слідство ще триває.

Рідні загиблих вражені зневагою

Телеграм-канал "Дніпро оперативний" поділився відео, зняте матір’ю одного з полеглих захисників. Вона прийшла на кладовище і побачила, що могилу її сину спаплюжили. На ній та низці інших могил військових поламали флагштоки та познімали прапори.

Нема слів. Крик душі. Це жах. Нелюди познущалися над могилами наших захисників. Чиїхось синів, чоловіків, батьків…Вони захищали Україну, а нелюди таке поробили. Вони віддали життя за Україну. Наших воїнів не цінують,

– бідкається жінка на відео.

Вона з прикрістю каже, що, окрім горя втрати, рідним загиблих доводиться переживати ще ось таке знущання.

Могили Героїв паплюжать не вперше