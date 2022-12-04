"Кладовище" снарядів у Харкові: у мережі показали фото, від якого мороз по шкірі
Джерело:Костянтин і Влада Ліберови
Від початку повномасштабної війни окупанти нещадно обстрілювали Харків. Ворожих снарядів настільки багато, що довелося облаштувати для них "кладовище". Моторошне фото оприлюднили в соцмережах.
Фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали світлину з "кладовища" у Харкові. Наголосили, що майже кожен снаряд – це чиєсь зруйноване життя або зруйнована домівка. Детальніше розповідає 24 канал.
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Моторошне фото "кладовища" снарядів у Харкові
Це не художня інсталяція чи арт-проєкт. Це "кладовище" снарядів в місті Харків. Так, стільки їх випустила Росія по Харкову з 24 лютого. Стільки їх вдарило по мирному, ні в чому не винному населенню,
– зазначили фотографи під оприлюдненим фото.
Місцеві жителі розповіли, що ця гора снарядів була ледь не вдвічі більшою. Однак, працівники ДСНС поступово почали її розбирати. Ліберови підкреслили: "Вони (окупанти – 24 канал) намагаються нас знищити, але ми все ще стоїмо".
Зауважимо, що фото поширили і в соцмережах Сухопутних військ ЗСУ. Зазначили, що на кадрах поліцейські розглядають зібрані уламки ракет, що влучали по місту.
Що треба знати про "кладовище" боєприпасів у Харкові
- Зауважимо, що "кладовище" снарядів – це тимчасовий майданчик для зберігання безпечних решток від вибухонебезпечних предметів, якими російські загарбники обстрілювали місто.
- Раніше у ДСНС розповіли, що не вели облік безпечних решток, однак на майданчику понад 5 тисяч використаних боєприпасів.
- Зокрема, залишки від "Граду", "Урагану", "Смерча", Торнадо-С", "Калібрів" та "Іскандерів".
- Решти боєприпасів – це доказова база, яку планують використовувати в судах.
- Зазначимо, що раніше на "кладовищі" боєприпасів побувала кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Тож більше фото можете переглянути за цим посиланням.