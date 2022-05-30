Класична КГБшна постановка, – Кулеба про заяви Росії про "готовність до переговорів"

Росія зараз наступає та намагається захопити якомога більше територій. Якби вона була готова до переговорів, то поводилась інакше.

Росія не хоче переговорів

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає 24 канал. За його словами, перегори з Росією на стадії повномасштабного наступу на Донбасі, вони на спробах встановити свою владу на тимчасово окупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях, вони в кожній ракеті, яка летить по тому чи іншому місті України або об'єкту нашої інфраструктури.

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Це все, що потрібно знати про налаштованість Росії на переговори. Погодьтеся, що коли ви хочете вести перемовини, то будете поводити себе інакше. Тому Росія може зробити хоч сто заяв, як вони готові до переговорного процесу, але це класичне маскування КГБ, тобто це приховування своїх справжніх дій – агресії та блокування українських портів, через які ми не можемо відправити свою сільскогосподарську продукцію,

– сказав міністр.

Погрози через постачання зброї Україні

На прохання журналіста прокоментувати заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, що Франція підживлює українські націоналістичні рухи зброєю він відповів, що на якомусь етапі перестав коментувати заяви російського колеги.

Тому що потрібно мати якусь повагу до себе і кожні його чергові думки не потребують реакції, він представляє іншу реальність, проти якої ми зараз захищаємось і воюємо. Безумовно Росія хоче, щоб Україні ніхто не допомагав, щоб вони змогли вбити якомога більшу кількість українців, захопили більше територій, згвалтували більше жінок і дітей, – пояснив Кулеба.

За його словами, тому Росія на кожному кроці погрожує іншим державам страшними наслідками за підтримку України. Але правда є очевидною і більшість країн її бачать, тому вони підтримують Україну в цій боротьбі.

Ця війна – це боротьба добра зі злом. Росія – це зло, там немає ніякого сірого простору, щоб будувати якісь конструкції і йти на поступки, щоб її зупинити. Тому ніхто не повинен купуватися на такі заяви російських високопосадовців. Які погрожують, що надання зброї втягне вас у війну,

– зазначив міністр.

Він додав, що ніщо не втягне інші країну у війну проти Росії, поки їхні солдати не воюють в Україні. А українська влада цього ніколи й не просила.

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