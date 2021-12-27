Класика жанру, – адвокат Джеляла заявив про "свідчення" засекречених осіб у справі

Наріман Джелял, Асан і Азіз Ахтемов, а також їхні заступники припинили отримувати матеріали кримінальної справи. Вони підписали відповідний протокол.

Відтак етап розслідування і ознайомлення закінчився. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

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Адвокат: Немає жодних доказів

Він пояснив, що слідство має направити обвинувальний акт до прокуратури. В разі його підписання справу направлять до Верховного Суду Криму. За його словами, про якість попереднього розслідування важко говорити.

Можна сказати як про померлого: це не добре, але зовсім ніяк,

– наголосив Полозов.

Він зауважив, що матеріали справи, які стосуються звинувачення Джеляла, містять "свідчення" трьох засекречених осіб.

Правдивість "свідчень2 неможливо перевірити

Адвокат зауважив, що жодні докази відсутні. Їх створюють через процедуру засекречення деяких облич, правдивість яких загалом неможливо перевірити.

Захист заявив усі необхідні клопотання. Водночас Полозов не впевнений, що слідство захоче їх задовольнити.

"Щодо звинувачення Нарімана (Джеляла – 24 канал), то всі докази, які слідство могло знайти і закріпити в матеріалах справи – не матеріальні і не об'єктивні, а просто слова невідомих осіб – таємних свідків (класика жанру)", – додав Полозов.

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Головне про справу Джеляла: коротко

Повна публікація Полозова у фейсбуці:

Справа Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Сьогодні (27 грудня – 24 канал) Наріман Джелял, Асан та Азіз Ахтемов та їхні захисники підписали протокол про припинення отримання матеріалів кримінальної справи. Фаза розслідування та ознайомлення з його результатами позаду.

Тепер слідство направить обвинувальний акт до прокуратури і, якщо його підпишуть, справу направлять до Верховного Суду Криму. Про якість попереднього розслідування можна сказати як про померлого. Це не добре, а зовсім ніяк.

Щодо звинувачення Нарімана, то всі докази, які слідство могло знайти і закріпити в матеріалах справи – не матеріальні і не об'єктивні, а просто слова невідомих осіб – таємних свідків (класика жанру).

Про інші докази його провини слідство так і не повідомило. Це чудовий підхід. Немає жодних доказів – їх створюють через процедуру засекречення деяких облич, правдивість яких неможливо перевірити загалом.

Наріман не має жодних ілюзій щодо системи, однак він має намір боротися за правду і справедливість. Не для себе, для всіх нас. Він також передає всім величезні привітання і бажає не здаватися. Сам він слугує прикладом позитивного бойового ставлення для всіх нас. Разом до перемоги!

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