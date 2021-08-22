Кличка таки впустили на зустріч Меркель, – в ОП відреагували на заяви мера Києва
Джерело:24 канал
Раніше Віталій Кличко заявив, що його не впустили на зустріч Ангели Меркель в аеропорту. В Офісі Президента зазначили, що насправді міський голова Києва таки потрапив на неї.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що у таких випадках протокол завжди працює чітко – визначають порядок зустрічі, хто зустрічає, рівень представництва від країни.
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Усіх, хто зустрічає гостей, напередодні повідомляють про це, узгоджують формат. Окрім того, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати – протокол це швидко робить.
Як факт – Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, він просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі,
– повідомив радник глави ОП.
Він вважає, що мер Києва "запанікував і влаштував трохи наївний скандал перед тим, як його пропустили". Подоляк припустив, що це – тактика піарників Кличка – "влаштовувати такі дрібні та навіть дріб'язкові скандали з відверто інфантильним підтекстом, щоб привертати увагу до Кличка і намагатись дискредитувати й державу і виконавчу вертикаль".
"Навряд чи Кличко від цього щось виграє і точно було б краще, якби він направляв свою енергію не на такі інфантильні речі", – підсумував радник Єрмака.
Крім того, він наголосив, що краще б мер спрямовував її на забезпечення результатів для столиці.
Кличко заявив, що його не впустили на зустріч Меркель
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибула в Україну. Віталій Кличко повідомив, що не зміг її зустріти, як це було під час попередніх візитів, бо його не впустили в аеропорт.
- Мер столиці оприлюднив відео, видно, як він намагається пройти, однак йому відмовляють, пояснюючи це відсутністю його прізвища у списку.
- Згодом у мережі Кличко зазначив, що влада таким вчинками "демонструє не консолідацію зусиль, а не дріб'язковість і слабкість".