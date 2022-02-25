Кличко назвав станції метро в Києві, які не придатні для укриття

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, які станції метро будуть зачинені під час повітряної тривоги.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає 24 канал. За його словами, влада міста забезпечує функціювання критичної інфраструктури міста та житлово-комунального господарства. Громадський транспорт та метро в місті працюють.

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Але при сигналі повітряної тривоги наземні станції Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття людей,

– оголосив Кличко.

Він наголосив, що використовувати, як укриття можна лише підземні станції метрополітену. В разі повітряної тривоги усі вони будуть відчинені для громадян в будь-який час доби, щоб перечекати загрозу.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.