Кличко остерігається тактичного ядерного удару по Києву

Російські вбивці не припиняють погрожувати світу ядерною зброєю. Вони можуть вдатися до її застосування, щоб знищити Київ.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що стурбований можливістю застосування тактичної ядерної зброї проти Києва.

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"Безпека зараз є пріоритетом. Так, звичайно, ми хвилюємося, і сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є. Без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити", – сказав мер.

Немає гарантій безпеки

За словами Кличка, Київ залишається головною ціллю для російських окупантів. Він заявив, що обстріли можуть бути у будь-яку хвилину.

Як мер Києва я кажу всім: "Вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії". Поки в Україні війна, то ми не можемо дати гарантії жодному українцю,

– наголосив мер.

Арестович заявив, що ядерного удару не буде

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович переконаний, що окупанти не завдадуть ядерного удару по Києву. За його словами, доказом є те, що тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін 8 травня повернулася до столиці. Крім неї, приїхали й дипломати. Арестович вважає, що це назавжди має закрити питання панічних пліток.

"Я вже втомився відповідати на це питання. Не буде ядерного удару по Києву. Дякуємо Крістіні Квін за працівників американського посольства", – додав радник.

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