Кличко підтвердив приліт у Святошинському районі Києва: є постраждалі
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Окупанти 9 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Декілька вибухів почули й у Києві. На жаль, не минулося без постраждалих.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вибухи прогриміли у Святошинському районі Києва. Раніше їх чули також у Голосіївському.
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Водночас Кличко нагадав, що станом на 07:30 повітряна тривога триває, тож варто залишатися в укритті.
Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби прямують на місці. Горять автівки у дворі одного з житлових будинків,
– наголосив мер Києва.
У Київській ОВА зазначили, що станом на ранок 9 березня сили протиповітряної оборони продовжують працювати. Там також попросили зберігати інформаційну тишу: нічого не фіксувати та не викладати в мережу.
Що відомо про постраждалих
За його словами, відомо про щонайменше трьох постраждалих у Святошинському районі. Медики надали двом людям допомогу на місці, а згодом вирішили госпіталізували.
Масований ракетний удар 9 березня: головне
- Уночі 9 березня по всій країні пролунала повітряна тривога, після якої почали з'являтися повідомлення про вибухи.
- Неспокійно було у низці регіонів, зокрема: Києві, Дніпрі, Одесі та Житомирі. У низці регіонів запровадили екстрені вимкнення світла через ракетну атаку.