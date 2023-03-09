Кличко підтвердив приліт у Святошинському районі Києва: є постраждалі

Окупанти 9 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Декілька вибухів почули й у Києві. На жаль, не минулося без постраждалих.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вибухи прогриміли у Святошинському районі Києва. Раніше їх чули також у Голосіївському.

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Водночас Кличко нагадав, що станом на 07:30 повітряна тривога триває, тож варто залишатися в укритті.

Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби прямують на місці. Горять автівки у дворі одного з житлових будинків,

– наголосив мер Києва.

У Київській ОВА зазначили, що станом на ранок 9 березня сили протиповітряної оборони продовжують працювати. Там також попросили зберігати інформаційну тишу: нічого не фіксувати та не викладати в мережу.

Що відомо про постраждалих

За його словами, відомо про щонайменше трьох постраждалих у Святошинському районі. Медики надали двом людям допомогу на місці, а згодом вирішили госпіталізували.

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