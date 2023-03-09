Кличко підтвердив вибухи у Голосіївському районі Києва
9 березня 2023, 06:27Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Ще з ночі 9 березня ворог почав масовану атаку по Україні. Вибухи зафіксували у багатьох регіонах, зокрема і Києві.
Мер Києва Віталій Кличко вже підтвердив факт вибуху. Раніше повідомляли, що в області працює ППО.
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Відомо, що вибухи зафіксували у Голосіївському районі столиці.
Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом,
– заявив Кличко.
У Київській ОВА зазначили, що станом на ранок 9 березня сили протиповітряної оборони продовжують працювати. Там також попросили зберігати інформаційну тишу: нічого не фіксувати та не викладати в мережу.
Що відомо про масований ракетний удар 9 березня
- Уночі 9 березня по всій країні пролунала повітряна тривога, після якої почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях по всіх регіонах країни. Ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку.
- Ще тільки під час тривоги через загрозу ракетної атаки по енергооб'єктах, в ДТЕК повідомили про відключення світла в Одесі та області. Це був превентивний захід. Згодом голова ОВА Максим Марченко підтвердив ракетні удари та повідомив, що зафіксовані влучання в енергооб'єкти області, через що пошкоджені й приватні будинки.
- Загалом у Києві, на Одещині та в інших регіонах України – екстрені вимкнення світла через ракетну атаку.