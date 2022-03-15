Кількість загиблих зросла: Кличко показав руїни будинку в Святошинському районі

Віталій Кличко показав руїни будинку у Святошинському районі. Мер Києва повідомив, що, за попередніми даними, загинули 4 людей.

Кличко наголосив, що весь світ має бачити, що відбувається в Україні. Росія намагається знищити державу. Країна-окупантка вбиває українців та руйнує українські міста.

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Це – будинок у Святошинському районі столиці. Точніше, те – що від нього залишилося після влучення снаряду,

– заявив Кличко.

Він повідомив, що рятувальники гасили пожежу від раннього ранку.

Кличко показав наслідки руйнувань у Святошинському районі: дивіться відео

Російські окупанти 15 березня обстріляли Святошинський район Києва. Пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках.

У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівки – дивіться відео: