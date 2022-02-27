Кличко попередив, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади
27 лютого 2022 , 20:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Окупанти продовжують інформаційні диверсії. Зокрема, вони створюють фальшиві сторінки представників влади Києва.
Мер Києва Віталій Кличко попередив, що в інстаграмі з'явився його фейковий клон.
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Офіційні канали не змінюються
Політик дав кілька порад, як відрізняти фейкові акаунти від справжніх:
- Офіційні канали зв’язку в соцмережах позначають бейджем верифікації (синьою галочкою),
- Треба звертати увагу на те, коли створена сторінка – дату першого повідомлення та інше.
Сьогодні канали зв’язку не змінюються. Якщо така зміна буде, повідомлять на інших офіційних ресурсах.
Офіційні сторінки київської влади
Фейкова сторінка Кличка / Скриншот