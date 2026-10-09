"Питання стоїть про виживання": Кличко порадив киянам виїхати зі столиці на зиму

Мешканцям української столиці рекомендують тимчасово покинути місто на період холодів. Такий крок пояснюють критичною ситуацією та необхідністю зберегти життя в умовах постійного терору.

Відповідну пораду дав Віталій Кличко під час інтерв'ю для AFP. За його словами, майбутня зима буде надзвичайно складною для інфраструктури та населення.

Що сказав мер про ситуацію в столиці?

Кличко підкреслив, що сполучення між правим і лівим берегами Дніпра має важливе значення для життєдіяльності столиці. При цьому, удари по мостах створюють серйозну загрозу для їхнього функціонування.

За його словами, повідомлення про загиблих, поранених і руйнування внаслідок російських атак надходять щодня. У Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили, що лише у 2026 році в Києві загинули 189 людей, а від початку повномасштабного вторгнення – 534.

Сьогодні питання стоїть про виживання,

– сказав Віталій Кличко.

Мер також застеріг від можливих проблем із водопостачанням. Значні пошкодження водопровідної інфраструктури можуть мати серйозні наслідки для міста. Він зазначив, що навіть ретельна підготовка не гарантує захисту, якщо протиповітряна оборона не зможе відбити атаку.

Кличко порадив киянам, які мають рідних або друзів за межами столиці, за можливості розглянути тимчасовий переїзд. Водночас він наголосив, що не закликає до загальної евакуації, адже масовий виїзд мешканців відповідав би інтересам Росії. На думку мера, саме спорожнілі українські міста та від'їзд населення стали б бажаним сценарієм для Путіна.

Чому зима буде важкою?

Ситуація в столиці дійсно загострюється через регулярні удари російських військ. Ворог не припиняє нічних атак на українські міста, використовуючи ударні безпілотники та ракети.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, через постійні обстріли повітряні тривоги в Києві восени 2026 року лунають по 20 годин на добу. Жити стає дедалі складніше, адже Росія постійно застосовує нові дрони, а уламки збитих цілей падають просто посеред міста.

Водночас захисники неба шукають нові методи протидії ворожому терору. Нагадаємо, раніше ми писали, що на сторожі Києва вже працюють роботизовані турелі зі штучним інтелектом, які допомагають збивати реактивні безпілотники.