Кличко привіз до місця розташування батальйону "Свобода" 2500 дронів, РЕБи та всюдиходи
Мер Києва Віталій Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" НГУ.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.
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Київ підтримує військових
Відвідав бійців батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, які перебувають на ротації. А деякі з них відновлюються після поранень. Від громади Києва передав на фронт бійцям цього батальйону ще майже 2500 БпЛА різних типів. Відправили на передову й кілька десятків систем РЕБ, зокрема автомобільних та окопних. 2 транспортних всюдиходи та інше вкрай необхідне оснащення,
– повідомив Віталій Кличко.
Зокрема, мер передав бійцям "Свободи" від киян 2225 fpv-дронів, майже 60 денних розвідувальних БпЛА Mavic та майже 140 нічних Mavic, а також 3 бомбери.
За словами Кличка, з початку поточного року Київ виділив на оснащення й нагальні потреби 4 бригади НГУ майже 230 мільйонів гривень.
Також мер нагадав, що Київрада постійно збільшує підтримку військових.
"Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил безпеки й оборони. Також дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" і передбачити ще 2 мільярди на допомогу нашим захисникам. Документ на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом винесемо його в зал для ухвалення. Ми продовжимо допомагати нашим військовим – і за кошти громади, і за небюджетні кошти", – наголосив Кличко.