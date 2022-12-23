Зараз ми не можемо говорити про чіткі графіки, – Кличко про ситуацію зі світлом у Києві

У Києві ситуація з електроенергією залишається складною. Наразі все ще не йдеться про відключення світла за графіком. Доки діятимуть аварійні відключення – теж спрогнозувати складно.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів. Він зауважив, що останні атаки ворога погіршили і до того складу ситуацію.

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Поки ми не можемо говорити про чіткість графіків відключення електроенергії. Ми виходили на графіки, але додаткове руйнування системи призвело до того що так і не дійшли та й взагалі в деякий районах не було світла,

– зазначив Віталій Кличко.

Чому наразі неможливо повернутись до планових відключень

За його словами, наразі, на жаль, говорити про чіткі графіки відключення електроенергії неможливо.Однак, енергетики роблять усе, щоб усунути пошкодження, та швидко зробити це не вдається.

Потрібно відновити трансформатори, веземо обладнання з Заходу, щоб відновити електропостачання. Дуже складна ситуація, але ми вирішуємо це питання та з кожним днем покращується електропостачання,

– додав очільник столиці.

Яка ситуація з водо- та теплопостачанням

У телеграм Віталій Кличко додав, що в першу чергу, електроенергією забезпечують об'єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі.

Щодо водопостачання, то воно у столиці відбувається у штатному режимі. Вдалось стабілізували і теплопостачання, за винятком випадків, де робота котелень залежить від електроенергії.

Мер також подякував комунальникам за роботу у такий непростий час.

Комунальники сьогодні – справжні герої. Вони працюють в посиленому режиму, щоб відрегулювати роботу обладнання після відновлення подачі електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі,

– зазначив Віталій Кличко.

Коротко про останню атаку на столицю

У ніч на 19 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Повітряні сили збили 30 дронів із запущених 35.

Ціллю росіян став Київ та область, де вибухи лунали декілька разів протягом ночі. Росія спрямувала на Київ 20 "шахідів", 15 з яких було збито.