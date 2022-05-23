Кличко, Садовий, Бойченко: про кого з мерів найбільше говорять під час війни, – рейтинг

Під час війни найбільше говорять про мера столиці Віталія Кличка, мера Львова Андрія Садового і мера Маріуполя Вадима Бойченка.

Про це свідчать результати рейтингу видання "Главком", передає 24 канал.

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Щоб з’ясувати актуальний рівень медіаприсутності українських мерів, видання використало сервіси пошуковика Google. За кількістю згадок із 24 лютого по 23 травня визначалося відповідне місце політиків у списку.

Беззаперечним лідером рейтингу став столичний мер. Віталій Кличко постійно тримав руку на пульсі Києва навіть у найскладніший період загрози оточення російськими військами. Це було топовою темою світових медіа перші півтора місяця війни,

– зазначили у виданні.

Журналісти додали, що увага була прикута до Віталія Кличка через його особисту присутність на місцях руйнувань від обстрілів.

"Міський голова Києва особисто виїжджав на місця руйнувань внаслідок ворожих обстрілів та постійно інформував киян про поточний стан речей в місті, заспокоюючи містян", – йдеться в матеріалі.

Друге місце у рейтингу посів мер Львова Андрій Садовий, третє – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Наступні місця у рейтингу

Іван Федоров, міський голова Мелітополя;

Анатолій Вершина, міський голова Павлограда;

Ігор Терехов, міський голова Харкова;

Олександр Лисенко, міський голова Сум;

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Ігор Поліщук, міський голова Луцька.

Додамо, що загалом було оцінено позиції не лише міських голів усіх обласних центрів України, а й тих міст, які стали знаковими під час російської військової агресії.

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