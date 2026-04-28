Про це мер Києва написав у себе в телеграм-каналі.

Дивіться також Мінус буксир і суховантаж: дрони успішно відпрацювали по ворожих цілях

Що він розповів?

Перед початком Bloomberg CityLab 2026 – провідного світового саміту міст, який відбувається в ці дні в Мадриді, зустрівся з Майклом Блумбергом, засновником фонду Bloomberg Philanthropies. Говорили про щоденні виклики Києва, який живе у війні. Та необхідну підтримку України. У саміті беруть участь понад 1000 мерів, політиків та інноваторів з різних країн світу,

– повідомив Віталій Кличко.

Він також висловив вдячність всім, хто підтримує нашу державу та пообіцяв далі обговорити необхідну для нас допомогу.

Крім того, Київ увійшов до числа 10 міст-засновників Mayors AI Forum – міжнародної платформи для впровадження ШІ в міське управління, ініційованої Bloomberg Center for Government Excellence при Університеті Джонса Гопкінса.

Для нас честь бути серед міст-засновників Форуму мерів з питань штучного інтелекту. Це створює можливість формувати глобальні підходи до використання ШІ разом із деякими з найрозвиненіших міст світу, спираючись як на їхній, так і на наш власний досвід,

– зазначив мер Києва.

Як повідомлялося раніше, світовий саміт міст Bloomberg CityLab 2026 проходить 27–29 квітня в Мадриді, Іспанія. В ньому беруть участь мери провідних міст світу, а також колишній мер Нью-Йорку Майкл Блумберг, президентка Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіно, президент Aspen Institute Деніел Портерфілд та інші.