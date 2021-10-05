Особистого конфлікту немає, – Кличко про стосунки з Зеленським і жарти "95 кварталу"

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що особистих конфліктів з Володимиром Зеленським не має. Однак йому не подобаються жарти "95 кварталу".

Кличко пояснив, що така неприязнь до проєкту пов'язана з жартами про нього. Мовляв, коміки ще з 2015 року виставляють мера з поганого боку.

Цікаво Потужного тандему не чекайте: Кличко не хоче бути тренером Усика

Кличко: Це складно назвати жартами

"Для того, щоб був особистий конфлікт, потрібно мати підстави. Я не бачу точок перетину. Єдина точка перетину: я не згоден з усіма жартами "95 кварталу", які стосувалися Кличка", –зазначив він.

Втім, це і жартами назвати складно,

– наголосив Кличко.

Попри все, мер запевнив, що до будь-яких жартів ставиться спокійно, навіть якщо не погоджується.

"Але особистого конфлікту у мене немає", – зауважив мер.

Варто прочитати Із зірок ми були єдині українські, – Зеленський про виступи "Кварталу" у Криму до окупації

Дзвінки на Банкову були

Кличко не заперечив, що й справді дзвонив в Офіс Президента. Однак це було виключно з робочих питань.

"Комунікація необхідна, у нас величезна кількість питань, які стосуються життєдіяльності міста Києва. Не будемо забувати, що це столиця – один з ключових регіонів в країні", – пояснив мер.