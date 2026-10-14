Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Кличко виступив у Верховній Раді: головні заяви мера Києва
14 жовтня, 13:16
15

Кличко виступив у Верховній Раді: головні заяви мера Києва

Вероніка Соцкова

Мер Києва Віталій Кличко 14 жовтня виступив у Верховній Раді. Там він розповів про підготовку столиці до зими та захист критичної інфраструктури від російських атак.

24 Канал зібрав найголовніші заяви мера міста.

Що сказав мер у парламенті?

Віталій Кличко виступив у сесійній залі Верховної Ради 14 жовтня. Напередодні за запрошення міського голови до парламенту проголосував 151 народний депутат. 

На виступ мер мав п'ять хвилин без запитань від парламентарів.

13:24, 14 жовтня

Наприкінці виступу мер наголосив, що Київ продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру попри російські атаки й труднощі з фінансуванням.

Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист об’єктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли? 
– заявив Кличко.

Мер наголосив, що наслідки атак відчувають не лише енергетичні підприємства, а й мешканці столиці, зокрема через ризики перебоїв із водопостачанням, електротранспортом та іншими послугами.

13:22, 14 жовтня

Кличко звинуватив центральну владу в політичному тиску

Під час виступу мер заявив, що Київ готувався до зими в умовах російських атак і суперечок із центральною владою. 

Попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада. На жаль, саме так виглядає "співпраця" в їх розумінні, 
– заявив Кличко.

За словами мера, додатковою проблемою стало блокування коштів, через яке, як він стверджує, зупинилися або сповільнилися окремі проєкти з підвищення енергетичної стійкості.

І при цьому чуємо цинічні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону. Який ще навіть не розпочався! 
– сказав міський голова.

13:21, 14 жовтня

Скільки резервних джерел живлення підготували у столиці?

Кличко розповів народним депутатам про заходи, які Київ реалізував для підтримання роботи критичних об'єктів у разі перебоїв з електропостачанням.

За його словами, місто підготувало:

  • майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепло- і водопостачання;
  • 70 мобільних пересувних котелень;
  • три дизельні електростанції;
  • резервний водозабір.

Окремо "Київводоканал" має 103 генератори та очікує на додаткові системи великої потужності, які виготовляють за кордоном. У житловому фонді в межах програм енергостійкості закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання – генератори, інвертори та батареї.

Усі заклади освіти столиці мають генератори, зокрема 285 – великої потужності. У міських лікарнях є 480 генераторів.

У 15 лікарнях облаштовані власні свердловини, ще шість таких об'єктів будують. 11 медзакладів мають автономне теплопостачання від власних котелень, а до кінця року його планують забезпечити для 21 лікарні.

13:20, 14 жовтня

Міський голова заявив, що підготовка до зими тривала навіть під час російських обстрілів. Комунальні фахівці відновлювали пошкоджене обладнання та готували інфраструктуру до роботи в холодний період.

Він назвав безпідставними звинувачення в нібито зриві опалювального сезону, який на момент його виступу ще не розпочався.

13:16, 14 жовтня

Росіяни майже 50 разів уразили енергетичну систему Києва

За словами Кличка, протягом повномасштабної війни інтенсивність російських атак на столичні теплоенергетичні об'єкти змінювалася. Він навів дані щодо кількості ракет і безпілотників, які влучили в ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У 2022 році по об’єктах ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА, у 2023 році – 7, у 2024 – нуль, у 2025 – 19. У цьому році вже майже 50 влучань ракет і БпЛА в наші системи енергетики, 
– заявив мер.

Він наголосив, що російські удари впливають не лише на енергопостачання, а й на водопостачання, роботу електротранспорту та інших міських сервісів.

Внаслідок атак 14 жовтня критична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень.

Пов'язані теми:

Новини політики
Віталій Кличко Київ Благоустрій столиці Верховна Рада