Кличко виступив у Верховній Раді: головні заяви мера Києва
Мер Києва Віталій Кличко 14 жовтня виступив у Верховній Раді. Там він розповів про підготовку столиці до зими та захист критичної інфраструктури від російських атак.
24 Канал зібрав найголовніші заяви мера міста.
Що сказав мер у парламенті?
Віталій Кличко виступив у сесійній залі Верховної Ради 14 жовтня. Напередодні за запрошення міського голови до парламенту проголосував 151 народний депутат.
На виступ мер мав п'ять хвилин без запитань від парламентарів.
Наприкінці виступу мер наголосив, що Київ продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру попри російські атаки й труднощі з фінансуванням. Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист об’єктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли? Мер наголосив, що наслідки атак відчувають не лише енергетичні підприємства, а й мешканці столиці, зокрема через ризики перебоїв із водопостачанням, електротранспортом та іншими послугами. Під час виступу мер заявив, що Київ готувався до зими в умовах російських атак і суперечок із центральною владою. Попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада. На жаль, саме так виглядає "співпраця" в їх розумінні, За словами мера, додатковою проблемою стало блокування коштів, через яке, як він стверджує, зупинилися або сповільнилися окремі проєкти з підвищення енергетичної стійкості. І при цьому чуємо цинічні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону. Який ще навіть не розпочався! Кличко розповів народним депутатам про заходи, які Київ реалізував для підтримання роботи критичних об'єктів у разі перебоїв з електропостачанням. За його словами, місто підготувало: Окремо "Київводоканал" має 103 генератори та очікує на додаткові системи великої потужності, які виготовляють за кордоном. У житловому фонді в межах програм енергостійкості закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання – генератори, інвертори та батареї. Усі заклади освіти столиці мають генератори, зокрема 285 – великої потужності. У міських лікарнях є 480 генераторів. У 15 лікарнях облаштовані власні свердловини, ще шість таких об'єктів будують. 11 медзакладів мають автономне теплопостачання від власних котелень, а до кінця року його планують забезпечити для 21 лікарні. Міський голова заявив, що підготовка до зими тривала навіть під час російських обстрілів. Комунальні фахівці відновлювали пошкоджене обладнання та готували інфраструктуру до роботи в холодний період. Він назвав безпідставними звинувачення в нібито зриві опалювального сезону, який на момент його виступу ще не розпочався. За словами Кличка, протягом повномасштабної війни інтенсивність російських атак на столичні теплоенергетичні об'єкти змінювалася. Він навів дані щодо кількості ракет і безпілотників, які влучили в ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. У 2022 році по об’єктах ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА, у 2023 році – 7, у 2024 – нуль, у 2025 – 19. У цьому році вже майже 50 влучань ракет і БпЛА в наші системи енергетики, Він наголосив, що російські удари впливають не лише на енергопостачання, а й на водопостачання, роботу електротранспорту та інших міських сервісів. Внаслідок атак 14 жовтня критична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень.
– заявив Кличко.
Кличко звинуватив центральну владу в політичному тиску
– заявив Кличко.
– сказав міський голова.
Скільки резервних джерел живлення підготували у столиці?
Росіяни майже 50 разів уразили енергетичну систему Києва
– заявив мер.
Наприкінці виступу мер наголосив, що Київ продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру попри російські атаки й труднощі з фінансуванням.
Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист об’єктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли?
Мер наголосив, що наслідки атак відчувають не лише енергетичні підприємства, а й мешканці столиці, зокрема через ризики перебоїв із водопостачанням, електротранспортом та іншими послугами.
Під час виступу мер заявив, що Київ готувався до зими в умовах російських атак і суперечок із центральною владою.
Попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада. На жаль, саме так виглядає "співпраця" в їх розумінні,
За словами мера, додатковою проблемою стало блокування коштів, через яке, як він стверджує, зупинилися або сповільнилися окремі проєкти з підвищення енергетичної стійкості.
І при цьому чуємо цинічні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону. Який ще навіть не розпочався!
Кличко розповів народним депутатам про заходи, які Київ реалізував для підтримання роботи критичних об'єктів у разі перебоїв з електропостачанням.
За його словами, місто підготувало:
Окремо "Київводоканал" має 103 генератори та очікує на додаткові системи великої потужності, які виготовляють за кордоном. У житловому фонді в межах програм енергостійкості закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання – генератори, інвертори та батареї.
Усі заклади освіти столиці мають генератори, зокрема 285 – великої потужності. У міських лікарнях є 480 генераторів.
У 15 лікарнях облаштовані власні свердловини, ще шість таких об'єктів будують. 11 медзакладів мають автономне теплопостачання від власних котелень, а до кінця року його планують забезпечити для 21 лікарні.
Міський голова заявив, що підготовка до зими тривала навіть під час російських обстрілів. Комунальні фахівці відновлювали пошкоджене обладнання та готували інфраструктуру до роботи в холодний період.
Він назвав безпідставними звинувачення в нібито зриві опалювального сезону, який на момент його виступу ще не розпочався.
За словами Кличка, протягом повномасштабної війни інтенсивність російських атак на столичні теплоенергетичні об'єкти змінювалася. Він навів дані щодо кількості ракет і безпілотників, які влучили в ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
У 2022 році по об’єктах ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА, у 2023 році – 7, у 2024 – нуль, у 2025 – 19. У цьому році вже майже 50 влучань ракет і БпЛА в наші системи енергетики,
Він наголосив, що російські удари впливають не лише на енергопостачання, а й на водопостачання, роботу електротранспорту та інших міських сервісів.
Внаслідок атак 14 жовтня критична інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень.