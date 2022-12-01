"І 500 пунктів не допоможе": Кличко закликав киян мати запас води, продуктів, теплі речі

Киян закликали мати запас технічної та питної води та продуктів тривалого зберігання, теплі речі на випадок повного блекауту, а також розглянути можливість тимчасового виїзду за межі столиці.

Відповідну заяву зробив Віталій Кличко на Київському безпековому форумі у контексті ймовірного блекауту та руйнування інфраструктури.

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Попереду три найважчі місяці

Він наголосив, що головна небезпека полягає у тому, що у разі повної відсутності електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, у дуже короткий проміжок часу температура у квартирах може не дуже відрізнятися від зовнішньої температури.

Зараз зима, три найважчі місяці. І я звертаюся до киян обов'язково мати запас технічної води, питної води, запас продуктів тривалого зберігання, теплі речі. Якщо є можливість – у передмісті Києва, у знайомих, у когось є свої будинки, знайомі, друзі, проговоріть, будь ласка, можливість тимчасового перебування у них,

– зазначив Віталій Кличко.

Кількість пунктів обігріву збільшать

За його словами, у Києві облаштували 430 пунктів обігріву, і київська влада робить усе для того, щоб збільшити їх кількість.

Ми зробили 430 пунктів обігріву, але це не панацея. У місті Київ на сьогодні перебуває 3,5 мільйона людей. 430 пунктів обігріву? Смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде надто мало,

– зазначив Кличко.

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