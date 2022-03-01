Кличко залишається мером Києва, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до киян. Він наголосив, що оборона столиці має залишатись у центрі уваги. Тож президент призначив голову Київської міської військової адміністрації.

"Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота – мера і голови військової адміністрації", – підкреслив президент.

Важливо Зеленський призначив головою Київської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова

Після війни все повернеться на свої місця. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під ранкового звернення 1 березня.

Хто очолює Київську військову адміністрацію

Зеленський ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста. Ним став генерал Жирнов Микола Миколайович.

Він має забезпечити блокування ворогу підступи до нашої столиці. А також те, аби у киян було все необхідне.

Оборона столиці – понад усе,

– резюмував Зеленський.

Повне звернення Зеленського за 1 березня: дивіться відео

Що відомо про Жирнова: головне

Як розповів Зеленський, Жирнов служив командувачем сил підтримки. У 2014 – 2015 роках генерал організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України.

Жирнов також входить у склад Ради нацбезпеки та оборони як державний експерт Служби військової безпеки.

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