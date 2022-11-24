Взимку з Києва можуть вивезти частину людей: Кличко сказав, кого це стосується

На тлі атак Росії на енергетичну інфраструктуру України взимку з Києва можуть вивезти частину населення. Однак наразі про евакуацію не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Києва Віталій Кличко. Столичний мер сказав, що люди, які мають будинки за Києвом, можуть взимку тимчасово перебувати там.

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Столична влада готується до різних сценаріїв

Якщо у когось із вас є будинок у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоби там тимчасово побути,

– сказав мер Києва.

Кличко не виключає тимчасового переселення певних категорій людей до передмістя столиці, але наголосив, що це – не евакуація. За його словами, ключова мета росіян полягає в тому, щоб українці поїхали на Захід і залишили їм країну.

"Не дочекаються. Про евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо", – сказав він.

Водночас Кличко зазначив, що потрібно мати різні сценарії дій на випадок атак Росії.

Яка ситуація зі світлом у столиці

Росія під час масованої атаки 23 листопада спрямувала на Київ 31 ракету, 21 з яких силам ППО вдалося збити. У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії. Також у Києві після обстрілів не було водопостачання.

Проте вже зранку 24 листопада у Києві повернули світло. Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

Станом на ранок 70% столиці залишалися без електрики. Водночас водопостачання відновлене в усіх районах Києва.

Зазначимо, що на початку листопада у ЗМІ повідомили, що Київ нібито готується до евакуації. Однак голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук спростував це. Він наголосив, що місцева влада готується до різних сценаріїв.

Віталій Кличко не виключає, що столиця внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада оцінює всі ризики та відкрито говорить про них.

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