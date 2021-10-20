Кличко зустрівся із Зеленським на Банковій вперше за рік
20 жовтня 2021 , 22:18Читать новость на русском
Джерело:"Дзеркало тижня"
Вперше за рік відбулася зустріч Віталія Кличка та Володимира Зеленського. Політики зустрілися у вівторок, 19 жовтня, на Банковій.
Кличко розповів, що сам запропонував президенту зустрітися. Це відбулося 6 жовтня на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Зеленський погодився.
Зауважте Зеленський під час поїздки на Черкащину пообіцяв відреставрувати там 3 замки
Ми, дійсно, зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці,
– заявив Кличко.
Він також заперечив, що у ході розмови начебто обговорили питання майбутнього прийняття закону про столицю. У ньому розмежують повноваження міського голови і голови КМДА.
Кличко про відносини з Зеленським
- Кличко раніше запевнив, що жодних особистих конфліктів з Зеленським у нього немає.
- Водночас мер Києва зізнався, що йому не подобаються жарти "95 кварталу". Зокрема, ті, у яких мовиться про нього.
- Політик наголосив: "для того, щоб був особистий конфлікт, потрібно мати підстави, я не бачу точок перетину, єдина точка перетину: я не згоден з усіма жартами "95 кварталу", які стосувалися Кличка".
- За словами мера, "це і жартами назвати складно".