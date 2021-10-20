Кличко зустрівся із Зеленським на Банковій вперше за рік

Вперше за рік відбулася зустріч Віталія Кличка та Володимира Зеленського. Політики зустрілися у вівторок, 19 жовтня, на Банковій.

Кличко розповів, що сам запропонував президенту зустрітися. Це відбулося 6 жовтня на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Зеленський погодився.

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Ми, дійсно, зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці,

– заявив Кличко.

Він також заперечив, що у ході розмови начебто обговорили питання майбутнього прийняття закону про столицю. У ньому розмежують повноваження міського голови і голови КМДА.

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