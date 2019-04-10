Кличко закликав Зеленського і Порошенка здати сьогодні аналізи для VADA на "Олімпійському"

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського приїхати сьогодні, 10 квітня, на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів експертам VADA.

Про це Кличко сказав на спільній прес-конференції з представниками антидопінгової організації VADA у Києві.

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Я закликаю добровільно кандидатів у президенти України сьогодні прийти на НСК "Олімпійський" між 15 і 18 годинами і повторно здати аналізи в компетентні організації та лабораторії,

– заявив він.

Боксер наголосив, що це тестування політиків буде високопрофесійним і надійним.

Що таке Vada Testing? Незалежна антидопінгова асоціація. Була створена у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм в боксі та змішаних єдиноборствах. Проходити "допінг-проби" на її базі боксери можуть на добровільних засадах і організація вже зробила тисячі тестів для спортсменів зі всього світу.



VADA має власну лабораторію, яка має схвалення від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) для проведення досліджень, та міжнародно визнана антидопінгова група для збору зразків та підтримання ланцюжка поставок.

На заклик боксера вже відреагував чинний президент Петро Порошенко. Він обіцяв приїхати в другій половині дня на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам VADA, які приїхали до Києва.

Порошенко прибуде на" Олімпійський в зазначений Кличком час,

– сказали в адміністрації президента України.

Водночас, поки невідомо, чи прийде на стадіон його конкурент Володимир Зеленський. Раніше у його команді заявили, що кандидат у президенти більше не буде здавати аналізи на вживання наркотиків чи алкоголю, адже вже здавав їх у клініці Eurolab.

Що відомо про здачу аналізів Зеленським і Порошенком? Володимир Зеленський погодився на проведення дебатів з Порошенком, але озвучив умову: вони мають здати аналізи на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab. Проте, мабуть, невипадково. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство.



Петро Порошенко для здачі аналізів приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік.



Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.



Український боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин.

Як Зеленський і Порошенко здавали аналізи: відео