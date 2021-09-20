Кличуть людей на вулиці: комуністи у Росії відмовляються визнавати результати виборів

Комуністична партія Росії заявила, що не визнає результати електронного голосування на виборах у Держдуму. Все тому, що кандидати від партії раптово посунулися донизу.

Комуністи закликали росіян "захищати результати виборів"

Після підрахунку 99,5% виборчих протоколів кандидати від КПРФ Валерій Рашкін та Анастасія Удальцова впевнено лідирували. Однак при підрахунку всіх протоколів вони поступилися своїм конкурентам.

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Дані електронного голосування у Москві ми не визнаємо і не будемо визнавати,

– заявив заступник голови партії Дмитро Новіков.

Він додав, що після того, як показали цифрований результат, "картина кардинально змінилася".

Водночас лідер партії Геннадій Зюганов закликав усіх прихильників КПРФ "захищати результати виборів, як подільські курсанти захищали Москву".

Результати виборів у Держдуму

Подільські курсанти – це радянські командири і курсанти подільських артилерійського і піхотного військових училищ. У жовтні 1941 року під час битви за Москву вони обороняли рубежі на південно-західних підступах до Москви.

Цілком передбачувано, що найбільшу кількість голосів "здобула" провладна партія "Єдина Росія". За неї буцімто проголосували 49% виборців. Комуністи здобули 19%, ліберал-демократи та "Справедлива Росія" – по 7,4%, "Нові люди" – 5,3%.