Україна візьме участь в саміті ООН з питань зміни клімату COP27. Там також відстоюватимуть територіальну цілісність.

Про це для 24 каналу розповіла засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. Вона зазначила, що Україна розв'язуватиме цікаве й специфічне питання.

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"Зазвичай країни борються між собою за те, за те, щоб у їхніх звітах було менше викидів. На COP27 Україна боротиметься, щоб у неї було більше викидів: наполягатимемо на тому, щоб врахували Автономну Республіку Крим, Донецьку, Херсонську області та всі інші території, які сьогодні не перебувають під нашим контролем", – пояснила Загребельська.

Що відстоюватиме Україна

За словами експертки, суперечки щодо викидів з Криму, Донеччини та Луганщини існують більше ніж 5 років. Росія хоче вписувати ці території до своїх звітів.

Різні країни по-різному розв'язують це питання. Для прикладу, Китай не пише собі Тайвань у викиди. Ми зайняли таку позицію і я вважаю, ще абсолютно правильно, бо агресор ще й найбільший у світі брехун. Розуміємо, що кожен документ, в якому щось буде не зовсім чітко виписано, використає російська пропаганда, – зазначила Загребельська.

Путін не наважиться приїхати

За словами Загребельської, на саміті не буде російського та китайського президентів Путіна й Сі Цзіньпіна, індійського прем'єра Нарендра Моді, не буде лідера Австралії Девіда Герлі. Проте з кожної країни будуть делегації.

"Те, що там не буде Путіна, зрозуміло, бо їздити для нього сьогодні кудись – це велика проблема. Всюди він чує дуже багато різноманітної критики на свою адресу і вимог. Зокрема від своїх партнерів, бо війна шкодить і їм", – сказала експертка.

Вона зазначила, що Росія займає п'яте місце у світі за викидами й воює проти України коштом доходів викопного палива, яке забруднює атмосферу.

Китай несе небезпеку

Загребельська вважає, що відсутність Сі Цзіньпіна є величезною проблемою для COP27, оскільки Китай займає перше місце по викидах у світі. Пекін обіцяв зменшити викиди, але проводить протилежну політику та продовжує будувати вугільні електростанції.

"Це найбільші викиди в атмосферу. Світовий банк підрахував, що Китаю, для того, щоб він виконав екологічну обіцянку, потрібно інвестувати в найближчі роки 17 трильйонів доларів. Відсутність Сі Цзіньпіна на COP27 говорить про те що, світ не зможе досягти тих своїх екологічної планки, яку собі поставив", – підсумувала Загребельська.

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Захід переконує Африку у підтримці

На саміт 11 листопада приїде Джо Байден. Експертка наголосила, що робить він це попри проміжні вибори, які є в Сполучених Штатах. Це продемонструє відданість кліматичному порядку денному.

Очікую, що африканські країни побачать – президенти Росії та Китаю, на яких вони покладаються, не готові долати ці виклики разом. Натомість приїхали Байден, Урсула фон дер Ляєн приїхала, Шольц, Макрон, – розповіла Загребельська.

Вона додала, що лідери демократичного світу, попри енергетичну й продовольчу кризу, війну, все одно знайшли час, сили та гроші приїхати.

Крім цього, якщо президент США Джо Байден летить в Єгипет, то, як переконана експертка, точно не робить це з пустими руками – він приїде з планами, пропозиціями, з грошима для подолання екологічних проблем.

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Перша закордонна поїздка британського прем'єра

На кліматичний саміт у Єгипет також вирушив новий британський прем'єр Ріші Сунак. Хоча раніше він обіцяв, що перша поїздка за кордон буде до України.

Агія Загребельська Засновниця "Ліги антитрасту" Він чудово почав перші дні на посаді, але, на жаль, отримав 2 кліматичних скандали поспіль. Спочатку Велика Британія не встигла відправити 300 мільйонів фунтів своїх екологічних внесків. Через це Ріші Сунак наразився на серйозну критику у світі.

Вона розповіла, що одразу після цього у Великій Британії було заплановане відкриття першої за понад 30 років вугільної шахти. Сунак переніс термін її відкриття. Екологічні питання могли призвести до такого самого результату, як у Трасс.

"Сунак ухвалив єдино правильне рішення (їхати на саміт COP27 – 24 канал), бо це дає можливість Великій Британії увійти у стабільний період і вирішити ті виклики, з якими вона зіткнеться взимку", – додала експертка.