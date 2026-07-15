Клименко стане новим міністром оборони, – джерела

Володимир Зеленський визначився з новим міністром оборони України. Ним стане нинішній очільник МВС Ігор Клименко.

Про це повідомили джерела 24 Каналу.

Що відомо про майбутнє призначення Клименка у Міноборони?

Обізнані співрозмовники заявили, що Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони в оновленому складі Кабінету Міністрів. Натомість український лідер запропонує Ігоря Клименка на цей пост.

Про відповідне рішення стало відомо після зустрічі президента із фракцією "Слуга народу".

Співрозмовники також зазначили, що президент внесе кандидатуру Клименка на розгляд Верховній Раді уже у четвер, 16 липня.

Окрім того, джерела розповіли й про кандидатуру нового очільника Міністерства внутрішніх справ. Найімовірніше, цей пост обійме нинішній очільник Національної поліції України – Іван Вигівський.

Стосовно подальшої кар'єри Михайла Федорова співрозмовники зауважили, що він "буде далі працювати разом із президентом".

Нагадаємо, Ігор Клименко працює міністром внутрішніх справ із 7 лютого 2023 року. З 18 січня, дня загибелі в авіакатастрофі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, був виконувачем обов'язків глави міністерства.

З 2019 по 2023 роки Клименко був очільником Національної поліції України. Також міністр є генералом поліції 1-го рангу.

Михайло Федоров став міністром оборони 14 січня 2026 року. До цього з 2019 по 2026 рік він обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України

Федоров свого часу став наймолодшим міністром в історії української політики (у віці 28 років). Окрім Дії, відомий запусками проєктів "Армія дронів" та Brave1, а також трансформацією Сил оборони.