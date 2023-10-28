Клименко відсторонив заступника глави Нацполіції Тишлека після скандального розслідування

Ігор Клименко відреагував на розслідування журналістів стосовно Дмитра Тишлека. Міністр заявив, що кримінальне провадження вже триває.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив про відсторонення Дмитра Тишлека. Він пообіцяв, що заступник голови Національної поліції понесе покарання, якщо оприлюднена журналістами інформація підтвердиться.

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Що розповів Клименко

Міністр внутрішніх справ заявив, що Дмитро Тишлек публічно звернувся до Державного бюро розслідувань після того, як журналісти опублікували розслідування про нього. Заступник голови Нацполіції попросив перевірити їхню інформацію.

Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності державі та присязі – неприпустимі. Особливо в час війни,

– написав Клименко в соцмережах.

Голова МВС заявив, що до отримання висновків слідства Тишлек буде відсторонений від виконання службових обовʼязків. За словами Клименка, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, то стосовно заступника голови Нацполіції будуть ухвалені "невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

Що сказав Тишлек

Заступник голови Нацполіції нещодавно прокоментував розслідування журналістів та звинуватив їх у спотворенні інформації. Тишлек вважає, що співробітники медіа викривили факти з його біографії й відомості про життя сім'ї, доповнили їх суб'єктивними твердженнями та зробили власні висновки. На його думку, оприлюднена представниками ЗМІ інформація не має нічого спільного з реальністю.

Що цьому передувало

Не так давно видання Bihus.Info провело розслідування. За даними журналістів, Олександра Балакай, яка є дружиною Дмитра Тишлека, мала громадянство Росії станом на літо 2023 року. Після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну вона не відмовилася від російського паспорта. Також повідомлялося, що теща замглави Нацполіції Марія Балакай та майже всі родичі його дружини зараз живуть на території держави-терориста. Попередньо, вони переїхали до Ростовської області у "нульових".

Щодо самого Тишлека, то у розслідуванні повідомлялося, що він користується авто та нерухомістю партнерів кримінального авторитета. Мовиться про Андрєя "Полузвєря" Іманалі з Ростова – одного з лідерів "ОПГ "Сельмаш", якого кілька років тому депортували з України до Росії. Також у розслідуванні описувалися схеми з оформленнями бізнесів та нерухомості на різних людей.