Ритуальних дзвінків у США не хочуть, – Клімкін про розмову Байдена – Зеленського

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у США не хочуть "ритуальних" дзвінків Джо Байдена до Володимира Зеленського, а лише чіткі та конкретні. Незабаром така розмова лідерів країн відбудеться.

Клімкін наголосив, що дзвінок Байдена до Зеленського як символ є дуже важливим. І американці дуже чітко це розуміють.

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Формат розмови Байдена – Зеленського

Вони (США – 24 канал) показують: для нас важливий символ і для нас важливий зміст. І символ буде, коли буде поштовх для того, щоб рухатися далі,

– зазначив ексглава МЗС.

Клімкін переконаний, що для американської сторони телефонна розмова Байдена і Зеленського має бути не просто формальністю, а мати чіткий зміст.

За його словами, вже незабаром такий дзвінок все ж відбудеться. "Тобто це не бажання відсікти дзвінок чи щось таке – це бажання сказати, що ритуальних дзвінків, символічних, де буде сказано "окей, вітаю з обранням, ми будемо дружити", не буде, – додав колишній міністр.

Він підсумував, що США хоче чітку реальну розмову 2 лідерів.

Майбутня розмова Зеленського та Байдена: що відомо