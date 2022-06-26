Клінічні алкоголіки, – Фейгін пояснив погрози депутатів держдуми Росії "бомбити Лондон"

Один з депутатів російської Держдуми заявив, що у випадку третьої світової, яка може початися через "блокаду Калінінграда", першим битимуть по Лондону. Ще один російський політик сказав, що треба вдарити по посольству США у Києві через поставки нам зброї. Фейгін каже, що це просто дурниці від клінічних алкоголіків.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він запитав, чи бачив світ їхні обличчя, адже це дві "безпородисті будки", вони обидва – алкоголіки.

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За його словами, Андрій Гурульов та Юрій Швиткін виглядають так, ніби це два клінічні алкоголіки, які ще з грудного віку пили горілку.

"Я завжди дивуюся з того, як сильно змінилася Росія. Зараз всі знову будуть казати, що я їх ображаю, але самі подивіться на їхні обличчя. Це абсолютно "спиті типи", – каже Фейгін.

За його словами, один заявляє, що вдарить по Лондону, а інший – по посольству США в Києві.

Ну то вдарте! Спробуйте вдарити ракетою по посольству США і побачите, що буде. Справа в тому, що цих "мавп" випускають заради “озвучки”, вони рішення не приймають,

– пояснив правозахисник.

Фейгін каже, що набагато серйозніший Путін, який говорить про поставки "Іскандерів", це серйозно.

"А депутати Держдуми – це як "літня проститутка з борделю", так я собі їх уявляю. Колись депутати були не такими, а зараз ці перетворилися в повне нікчемство", – додав він.

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