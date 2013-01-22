"Я з великим занепокоєнням стежу за Вашою ситуацією і хочу ще раз запевнити, що Сполучені Штати виступають за Ваше негайне звільнення", - зазначила Клінтон.

Вона також висловила сподівання, що новий рік принесе нові перспективи для звільнення та одужання Тимошенко.

Клінтон також додала, що "Сполучені Штати залишаються відданими ідеї допомоги Україні у досягненні її мети щодо перетворення на сучасну і заможну європейську демократію".

До слова, раніше Клінтон вже заявляла, що у США хочуть звільнення Тимошенко.