"Люда, нам п**дєц": яскраві кадри палаючої нафтобази у Клинцях
В Росії знову вибуховий ранок, цього разу горить нафтобаза у Брянській області, у Клинцях. Росіяни уже встигли заявити про нібито атаку безпілотника. І уже встигли наплакатись, як же у них все погано.
Зокрема, у мережі очевидці публікують відео, на яких не в силах стримати свої коментарі. У їх голосах чути відчай. Одна росіянка вважає, що "їм п..єц". 24 Канал зібрав найяскравіші (у прямому сенсі) відео палаючої нафтобази.
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На кадрах можна побачити, що пожежа досить масштабна і супроводжується задимленням.
В Росії палає чергова нафтобаза: відео
Ось відео, де дві росіянки говорять між собою. Одна із них хвилюється, що газ не перекрила в будинку. Інша їй відповідає, що уже без різниці.
– Я хвилююсь, що ми газ перекрили, а в будинку не перекрили.
– А це нічого страшного. Ігор сказав, що все. Люд, воно якщо згорить, то згорить. Нам п..єц Люда, ти в курсі.
– Ні, ні, Віка. Не кажи так. Все мимо нас поки, не хвилюйся.
Люд, нам п..єц: відео пожежі на нафтобазі у Клинцях
Росіяни говорять про безпілотник
Міноборони Росії традиційно звинувачує в усьому Україну. Кажуть, що на них летів український безпілотник, і його начебто ліквідував РЕБ.
І начебто, під час знищення повітряної цілі на територію нафтобази впав снаряд.
Росіяни кажуть нафтобазу атакували: відео
Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.
Водночас на кадрах видно реальні масштаби пожежі. Драматизму додає сильне задимлення.
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Російські ЗМІ повідомляють, що на місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки, залучено 13 пожежних автоцистерн. Також для допомоги в гасінні прибув пожежний поїзд.
Масштабна пожежа на нафтобазі в Клинцях / Фото з телеграм-каналів
Задимлення видно у різних куточках регіону / Фото з телеграм-каналів
В Росіян постійні негаразди
- Цієї ж ночі вибухи також лунали поблизу міста Тамбов у Росії, у населеному пункті Котовськ. Зазначають, що гучні звуки лунали саме біля Тамбовського порохового заводу.
- А ввечері 18 січня у місті Старий Оскол Бєлгородської області сталася потужна пожежа на підстанції.Місцеві жителі залишались без світла.
- До слова, негаразди переслідують росіян не лише на території країни-агресора. Без світла учора був і окупований росіянами Крим.