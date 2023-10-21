"Мертва земля": кричуще відео руйнувань у звільненій Кліщіївці

Росіяни не залишили "живого місця" у Кліщіївці, яку українські захисники деокупували місяць тому. Кліщіївка була та є найважливішим флангом Бахмута.

Росіяни фактично не залишили "живого місця" у селищі. У 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ показали, як Кліщіївка виглядає сьогодні.

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На опублікованих кадрах звільнений населений пункт більше нагадує випалену землю. У ньому майже не залишилося вцілілих будинків.

Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка... Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі,

– йдеться у повідомленні десантників.

Як виглядає Кліщіївка: відео

Україна не пробачить ворогу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак теж поширив відео з Кліщіївки і наголосив, що Україна не пробачить ворогу його діянь.

"Ми ніколи не пробачимо те, що росіяни роблять в Україні", – написав керівник ОП.

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