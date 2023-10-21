"Мертва земля": кричуще відео руйнувань у звільненій Кліщіївці

21 жовтня 2023, 12:29
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Джерело:

80-та окрема десантно-штурмова бригада

Росіяни не залишили "живого місця" у Кліщіївці, яку українські захисники деокупували місяць тому. Кліщіївка була та є найважливішим флангом Бахмута.

Росіяни фактично не залишили "живого місця" у селищі. У 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ показали, як Кліщіївка виглядає сьогодні. 

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На опублікованих кадрах звільнений населений пункт більше нагадує випалену землю. У ньому майже не залишилося вцілілих будинків.

Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка... Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі,
– йдеться у повідомленні десантників.

Як виглядає Кліщіївка: відео 

Україна не пробачить ворогу 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак теж поширив відео з Кліщіївки і наголосив, що Україна не пробачить ворогу його діянь. 

"Ми ніколи не пробачимо те, що росіяни роблять в Україні", – написав керівник ОП.

Контрнаступ на Бахмутському напрямку: головне

  • 15 вересня у Генштабі підтвердили, що Сили оборони звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • Через два дні – 17 вересня – 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ збираються звільнити Бахмут і ще два міста.
Автор: Анастасія Лукашевська