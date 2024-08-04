Трамп – це дуже серйозний виклик, – Клочок про привітання Путіну щодо обміну ув'язнених

Кандидат у президенти США Дональд Трамп накидає багато дивних заяв. Нещодавно він іронічно привітав Путіна з "чудовою угодою" щодо обміну ув'язнених.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трампа загалом коментувати досить складно. Він кидається абсолютно різними заявами.

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Вітати Путіна – це ненормально

Як наголосив Клочок, нещодавно він назвав Камалу Гарріс людиною з низьким рівнем IQ. Також пішли привітання Путіна з угодою про обмін ув'язненими.

Мені складно схарактеризувати його заяви адекватними словами. Заяви Трампа сьогодні одні, а завтра – інші. Ми намагаємося знайти там логіку, а її там просто за визначенням немає. Трамп – набір емоцій та випадкових фраз,

– сказав Клочок.

У цьому контексті варто прочитати величезне інтерв'ю Трампа для видання Bloomberg. Там чітко видно, що у нього немає логіки, але є якесь утопічне уявлення на різні речі. А вітати Путіна – це абсолютно некоректно. Російський диктатор – вбивця. І кандидат у президенти США має це розуміти.

Трамп – дуже серйозний виклик. Але я не маю ейфорії від того, якщо переможе Гарріс. До неї є теж багато запитань щодо її поглядів у зовнішній політиці,

– наголосив Клочок.