Трамп сьогодні каже одне, завтра – інше: як сприймати його виступ на дебатах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито вже має свій "мирний план" щодо війни в Україні. До його заяв потрібно обережно ставитися, адже він кожного разу говорить різні речі.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трамп постійно вкидає в інформаційний простір різні заяви.

Дивіться також Битва двох дідів і паніка демократів: що Трамп і Байден сказали про Україну та війну на дебатах

Його багато хто боїться через таку непрогнозованість. Адже незрозуміло до чого готуватися.

Хто такий Трамп? Він сьогодні каже одне, завтра – інше, післязавтра – ще інше. Він повністю непрогнозований політик. Його через те й Путін боїться, бо не знає, що той зробить наступного дня. І в Європі його бояться,

– сказав Клочок.

У США триває політична криза

Як наголосив Клочок, якби у США все було б добре у політичному плані, Європа б і надалі спокійно собі сиділа на місці та чекала виділення додаткових коштів з бюджету Штатів на безпекові питання. Зараз там усвідомлюють, що почалася криза – і займаються безпековими питаннями.

Натомість у США триває політична криза. Вона сталася як в демократів, так і у республіканців.

В Демократичній партії всередині криза, бо кандидат на посаду президента досить похилого віку. Навряд чи він порається зі своїми обов'язками під час виборчої кампанії. Тому що треба бути активним. Та сама історія з Трампом. Є думка, якщо проти Трампа висунуть молодшого кандидата, то Трамп з тріском програє. Попри це, Америка тримається завдяки інститутам, які послідовно працюють за прописаними правилами,

– сказав Клочок.

Загалом зараз Україні варто розраховувати на створення військових союзів з європейськими країнами. Звісно, Сполучені Штати будуть теж активними в цьому питанні. Але потрібно також суттєво працювати з Європою.