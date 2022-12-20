Клоун Пригожин каже, що хоче зустрітись з Зеленським у Бахмуті

Колишній кухар Путіна, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин захотів зустрітись із Володимиром Зеленським у Бахмуті, але сміливості вистачило лише віддати наказ обстріляти місто.

Пригожин записав своє відеозвернення наче б то у той час, коли наш президент прибув у Бахмут. На відео путінський посіпака каже, що теж на передовій.

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Сидів у штабі на Первомайку, сказали, Володимир Олександрович під'їхав. Швидко рвонув у бік Бахмута. Ось зараз хлопці відпрацюють, якщо Зеленський зверне увагу, то ми готові зустрітися будь-якої миті,

– сказав Пригожин.

Після чого показово віддав наказ обстріляти позиції. Очевидно, що в шакалів нічого не вийшло. У них, власне, 9 місяців нічого не виходить, а тут знову марно на щось сподівались.

Після того як бойовики здійснили постріли, Пригожин зазначив – "не відповідають".

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Така поведінка Пригожина насправді виглядає досить істерично. Ну звісно, у той час, коли окупанти заявляють про вигадані перемоги у взятті Бахмута, в місто приїхав український лідер.

Цікаво, чи російські вояки можуть собі принаймні уявити, що їх диктатор Путін приїде до них на передову, коли він не здатний навіть з бункера вилізти і скасовує свої щорічні пресконференції.

До слова, російські пропагандисти теж не змогли спокійно прийняти приїзд Зеленського у Бахмут. Почали говорити, що це "інформаційна операція української пропаганди".