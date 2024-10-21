Ключ до Криму: яку територію завзято утримують росіяни, аби завадити Україні

Миколаївська область досі не є повністю деокупованою. Все тому, що російські війська все ще присутні на Кінбурнській косі, території, що відділяє Чорне море від Дніпро-Бузького лиману. Попри регулярні успішні рейди українських вояків, росіяни відчайдушно утримують піщану косу.

Про це розповів 24 Каналу речник Української Добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що рейди Сил Оборони на Кінбурн є регулярними та успішними. Інформацію про це не оприлюднюють з міркувань безпеки, бо звільнення цієї території має стратегічне значення.

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Росіяни зариваються в нори

Нині росіяни утримують на Кінбурнській косі підрозділи, які реагують на рейдові операції Сил Оборони. Відповідно, попри артилерійський вогонь та роботу українських FPV-дронів, окупанти все одно утримують косу.

"Ми всі розуміємо, чому Кінбурн. Бо це один з ключів від дверей до нашого Криму. І тому вони там зариваються в нори, намагаються проводити ротацію і стояти за будь-яку ціну", – зауважив Сергій Братчук.

За словами речника УДА "Південь", Сили Оборони ретельно слідкують за усіма переміщеннями окупантів на Кінбурнській косі і наносять вогневе враження за кожної нагоди.

Нагадаємо, незабаром Україна має отримати в рамках одного з пакетів військової допомоги бойові катери. А отже, це дасть змогу звільнити територію Кінбурнської коси.