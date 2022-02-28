Ключова проблема України зараз – незакрите небо для ракет та авіації Росії, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що наразі для України головною проблемою у війні з Росією є незакрите небо для ракет та авіації окупанта.

За словами Подоляка, швидке позбавлення Росії цієї переваги з допомогою міжнародних партнерів України здатне переламати хід наземних операцій.

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Із закритим небом наші військові зможуть завдати якнайбільшої шкоди піхотним і бронетанковим силам окупанта.

Відзначимо, що з початку цинічного вторгнення рашистів українці закликають НАТО "закрити" небо від літаків, ракет, вертольотів. Для цього Альянс має розмістити свою техніку так, щоб весь наш повітряний простір був у зоні її дії. "Унизу ми точно впораємось", – наголошують українці.

Українці запустили флешмоб у мережі із закликом до НАТО / Фейсбук Oksana Haptyanova

Тим часом повітряний простір Євросоюзу вже недоступний для Росії: небо для авіакомпаній агресора закрили 32 країни.

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