Ключове – договір про безпеку та питання припинення вогню, – Подоляк про переговори

Учасник української делегації на переговорах з Росією та радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів перші деталі. Перемовини тривають у турецькому Стамбулі.

Подоляк вийшов на проміжний брифінг української делегації. Він заявив, що на переговорах розглядають кілька питань, повідомляє 24 канал.

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Ключове з них – це договір про міжнародні гарантії безпеки для України. Тільки з тим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні,

– сказав Подоляк.

За його словами, друга основна тема обговорення – припинення вогню заради розв'язання гуманітарних проблем. Адже їх накопичилось багато, і вони потребують негайних вирішень.

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