В Україні без світла лишаються 6 мільйонів людей: Зеленський записав нове звернення

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 275-го дня повномасштабної війни з Росією. Глава держави наголосив, що зараз ключовим завданням нашої країни є питання енергетики.

Президент повідомив, що зараз у межах аварійних відключень без електроенергії перебувають понад 6 мільйонів абонентів. 24 канал зібрав головні тези зі звернення президента.

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Президент розповів про ситуацію в енергетиці

За словами Зеленського, від середи й до сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи.

Станом на цей вечір, відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів,

– розповів президент.

Він додав, що найбільше проблем зараз саме у столиці, а також:

у Київській області,

на Одещині,

Львівщині,

Вінниччині,

Дніпропетровщині.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже подолано. Якщо електрика є, це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Будь ласка", – закликав глава держави.

За його словами, щовечора фіксують стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Тому зараз, як і раніше, треба берегти енергію.

"По всій країні розгорнуті Пункти Незламності. Але знаю, що, на жаль, не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві", – додав президент.

Зеленський розповів, що фактично нормально забезпечені лише Пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та столичному вокзалі. Над іншими ще, м'яко кажучи, потрібно працювати. Він попросив місцеву владу звернути увагу на те, що кияни потребують більшого захисту.

"Станом на цей вечір у місті 600 тисяч абонентів відключені. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Президент розповів про свій візит до Вишгорода

Зеленський 25 листопада відвідав Вишгород, що у Київській області – там, де російська ракета зруйнувала житловий будинок і пошкодила будинки фактично цілого кварталу.

Шість людей тоді загинули, десятки постраждали. Мої співчуття сім’ям загиблих. Робимо все, щоб допомогти, й допомагаємо,

– зазначив президент.

Також президент відвідав у Вишгороді 2 Пункти Незламності – на базі ДСНС і в місцевій школі. Їх облаштували саме так, як це й має бути.

"Загалом по країні зараз понад 4 тисячі Пунктів, і це відповідальність кожного місцевого керівника, щоб у них реально працювало все, що має бути для людей", – зауважив глаіва держави.

Також Зеленський розмовляв сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та подякував їй за рішення надати макрофін на 2,5 мільярда євро.

"Домовилися ще про 0,5 мільярда до кінця року та обговорили підготовку пакету підтримки на наступний рік. Також домовилися про нові кроки в енергетичній підтримці України", – додав президент.

Окрім цього, глава держави узяв участь у саміті в Литві, який присвячений розвитку європейської ідеї. Він закликав партнерів до нових кроків заради спільної перемоги й подякував Польщі й державам Балтії за їхню принципову позицію щодо обмеження ціни на експорт російських енергоносіїв.

"Вважаю цілком слушними пропозиції партнерів запровадити суттєвіше обмеження ціни на російську нафту, ніж звучало цього тижня", – заявив Зеленський.

Глава держави нагородив українських захисників

Увечері президент підписав чергові укази про нагородження українських воїнів. 216 військовослужбовців Збройних Сил України відзначили державними нагородами.

Особливо Зеленський відзначив:

бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар" за хоробрість, за результативність у знищенні ворога й проведенні контрнаступальних дій;

прикордонників Львівського і Могилів-Подільського загонів, які стійко боронять Бахмутський та Авдіївський напрямки.

"Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто воює за нашу державу! Хто робить усе, щоб подавити окупантів, які обстрілюють, на жаль, Херсон, Запоріжжя, інші наші міста. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України й українців! Усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику, зв'язок. Слава нашому незламному народу! Слава всім вам – ви молодці! Слава Україні!" – підсумував глава держави.

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