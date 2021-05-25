Ключові надра країни вийшли в приватні руки, – міністр агрополітики про втрату територій

Чиновницькі клани привласнили собі понад 5 мільйонів гектарів української землі. Території були ключовими надрами України.

Про це розповів міністр аграрної політики Роман Лещенко в ефірі "Перехресного допиту" на 24 каналі. Він наголосив, що У Міністерстві аграрної політики виявили земельні схеми щодо привласнення землі.

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Україна втратила 5 мільйонів гектарів землі

За словами міністра, усі президенти України завжди розповідали, що держава має у власності 10 мільйонів гектарів чорнозему. Однак, коли він став головою Держгеокадастру, за 3 місяці провів повну інвентаризацію.

Лещенко виявив, що у балансі України бракує 5 мільйонів гектарів земель державної форми власності. "Вони – відсутні, перебувають у приватній власності", – пояснив міністр.

Трагічність історії в тому, що ця приватизація була не просто чорноземів. А ключові надра країни теж вийшли в приватні руки,

– підкреслив Лещенко.

Хто приватизував території

За його словами, після введення мораторію через механізм безоплатної приватизації ввели у приватну власність "Словаччина" на території України. У Міністерстві аграрної політики виявили, кому належать ці територію.

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Він наголосив, що ту землю отримували фактично чиновницькі клани, які були при владі. Крім того, власниками землі були, зокрема, Донецькі, Вінницькі можновладці. "Видно парадигму, як здійснювалась приватизація земель в залежності від тих, хто був при владі", – зауважив міністр.