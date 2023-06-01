У КМДА проходять обшуки: прокуратура розслідує справу закритого укриття, де загинули люди

У Київській міській адміністрації проводять обшуки через ймовірно закрите укриття під час нічної атаки, внаслідок якої загинули троє людей.

Обшуки проводить Київська міська прокуратура та поліція. Це у коментарі 24 Каналу підтвердила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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Наразі слідчі дії у КМДА проводить прокуратура та поліція,

– повідомила речниця.

Обшуки також проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.

Зранку правоохоронці проводили обшуки у поліклініці, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.

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Закрите укриття під час атаки: що відомо