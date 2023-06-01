У КМДА проходять обшуки: прокуратура розслідує справу закритого укриття, де загинули люди

1 червня 2023, 16:11
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У Київській міській адміністрації проводять обшуки через ймовірно закрите укриття під час нічної атаки, внаслідок якої загинули троє людей.

Обшуки проводить Київська міська прокуратура та поліція. Це у коментарі 24 Каналу підтвердила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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Наразі слідчі дії у КМДА проводить прокуратура та поліція,
– повідомила речниця. 

Обшуки також проходять у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я. 

Зранку правоохоронці проводили обшуки у поліклініці, де під час тривоги і обстрілів було закрите бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.

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Закрите укриття під час атаки: що відомо 

  • Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу, розповів, що укриття біля поліклініки на момент повітряної тривоги було зачинено. Мовляв, охоронець поліклініки був у стані алкогольного сп'яніння закрився усередині укриття і не впускав нікого у сховище.
  • Глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що всі троє людей, чиє життя забрала нічна атака, загинули, коли намагалися пройти в укриття.
  • На місці подій мер Києва Віталій Кличко повідомив, що неможливо встановити, чи було зачинено укриття поліклініки, оскільки вибуховою хвилею вибило всі двері та вікна.
  • Поліція та СБУ вже розпочали кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків".
  • А охоронця зранку забрали до відділку поліції з ознаками алкогольного сп'яніння, щоб встановити його роль та участь з ненаданням доступу до укриття. 

Автор: Анастасія Лукашевська