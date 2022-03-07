У КМДА розповіли, як у Києві працює наземний транспорт

У Києві наземний транспорт працює з певними змінами. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У відомстві наголошують на тому, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені оперативні зміни. Тож уважно слідкуйте за оновленнями в офіційному телеграм-каналі КМДА.

Читайте також Як працює метро в Києві: розклад від КМДА

Як працює наземний транспорт у Києві 7 березня

Автобусні маршрути, в які внесені зміни:

№21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової

№73 – вул. Милославської до вул.Каштанової

№79 - від вул. Каштанової до просп. Кубанської України

№101 – від вул. Милославської до житлового масиву Райдужний

№103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка

№51 – від ст. м. Бориспільська до моста Патона

№55 – від Дарницької пл. до моста Патона

№115 – до моста Патона

№114 – від Милославської до житлового масиву Райдужний

№69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри

№90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри

№22 – через Дарницький міст

№91 – через Дарницький міст

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона

Важливо! Рух автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Що стосується решти маршрутів, то вони працюють за звичними схемами.

У КМДА повідомляють, що у столиці тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.

Трамвайні маршрути

За постійними схемами руху курсуватимуть трамвайні маршрути № 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Також організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".

Решта трамвайних маршрутів тимчасово не курсує.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!