У КМДА розповіли, як у Києві працює наземний транспорт
7 березня 2022 , 10:52Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал КМДА
У Києві наземний транспорт працює з певними змінами. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
У відомстві наголошують на тому, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені оперативні зміни. Тож уважно слідкуйте за оновленнями в офіційному телеграм-каналі КМДА.
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Як працює наземний транспорт у Києві 7 березня
Автобусні маршрути, в які внесені зміни:
- №21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
- №73 – вул. Милославської до вул.Каштанової
- №79 - від вул. Каштанової до просп. Кубанської України
- №101 – від вул. Милославської до житлового масиву Райдужний
- №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
- №51 – від ст. м. Бориспільська до моста Патона
- №55 – від Дарницької пл. до моста Патона
- №115 – до моста Патона
- №114 – від Милославської до житлового масиву Райдужний
- №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
- №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
- №22 – через Дарницький міст
- №91 – через Дарницький міст
- №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона
Що стосується решти маршрутів, то вони працюють за звичними схемами.
У КМДА повідомляють, що у столиці тимчасово не курсуватимуть тролейбуси.
Трамвайні маршрути
- За постійними схемами руху курсуватимуть трамвайні маршрути № 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Також організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа".
Решта трамвайних маршрутів тимчасово не курсує.
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