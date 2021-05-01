Марш на честь СС "Галичина" був заявлений, як марш вишиванок, – КМДА відповіла ОП на критику

У Київській міській державній адміністрації заявили, що марш на честь СС "Галичина", який відбувся у столиці 28 квітня, був заявлений як патріотичний марш вишиванок. Крім того, виправдалися у КМДА, міська влада не дає дозволів і не може заборонити проведення мирних акцій.
Джерело:КМДА
У КМДА наголосили, що організатори акції 28 квітня не питали згоду, а просто поставили перед фактом міську владу про проведення акції.
Важливо Пропаганда тоталітарних режимів заборонена, – у МЗС відреагували на марш на честь СС "Галичина"
За інформацією КМДА, марш був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок.
А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні й не знають Конституції та законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів,
– підкреслили в КМДА.
Там нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. У КМДА підкреслили, що пропаганда тоталітарних режимів не може мати жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками.
Раніше в ОП закликали Нацполіцію та МВС встановити усі обставини того, що відбулося, й притягнути до відповідальності усіх винних.
Марш у Києві на підтримку СС "Галичина": як це було
- 28 квітня у центрі столиці відбувся марш представників націоналістичного руху. Його організаторами були представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14.
- Нардепи від "слуг" одразу відреагували на захід. Наприклад, Максим Бужанський назвав присутніх на марші "фашистами", а його колега Ольга Василевська сказала, що "у Києві стало небезпечно".
Чому марш викликав резонанс
Мовиться про українську дивізію січових стрільців "Галичина", яка входила до складу військ Ваффен – СС Німеччини у 1943 – 1945 роках. Вона мала б бути військовим, а не каральним формуванням.
Дивізія входила до структури не загальних СС, які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих військ СС і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.
Після закінчення Другої світової війни, лунали звинувачення у скоєнні воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. Але довести це не вдалося.