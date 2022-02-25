Негайно перестаньте, – КМДА звернулась до власників вебкамер у Києві

Українці продовжують публікувати відеозаписи з вебкамер у Києві. На тлі цього Київська міська держадміністрація терміново звернулась до громадян.

Їх закликали припинити публікувати відео у вільний доступ. Також мовиться і про знімання онлайн-трансляцій зі столиці.

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Відео лише допомагають окупантам

Насамперед звернення адресувалось до власників вебкамер у Києві, проте уже й у інші міста України, де тривають бойові дії, які розпочала Росія.

Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!

– закликала міська влада Києва.

У КМДА зауважили, що подібні дії лиш допомагають окупантам. Ворог отримує інформацію про українських військових. Дані ж росіяни потім використовуватимуть у своїх цілях. "Разом – переможемо!", – запевнили у місті.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!