Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій: охочі мають заповнити анкету
Джерело:телеграм Данила Гетьманцева
Кабінет Міністрів України заявив, що розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій. Керівництву чи менеджменту потрібно заповнити анкету.
Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Данило Гетманцев. Про це він повідомив 8 березня – на 13 день війни, яку Росія почала проти України.
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Підприємства можуть евакуюватись з зони боїв
КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України. Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтесь за посиланням,
– написав Гетьманцев.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розповів, що підприємствам створять належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.
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