На річницю смерті Кім Чен Іра: КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря
Джерело:Yonhap
Північна Корея 17 грудня запустила у бік Японського моря балістичну ракету. Це могла бути зброя малої дальності.
Варто зазначити, що дата пуску ракети збіглася з річницею смерті попереднього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. Він відійшов в інший світ 17 грудня 2011 року.
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Північна Корея запустила у небо балістичну ракету
У південнокорейському виданні зазначили, що після перших звісток про пуски ракети були припущення, що це міжконтинентальна балістична ракета. Це припущення випливає з попередніх прогнозів Сеула, які передбачали можливість подібного запуску цього місяця.
Згодом Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив запуск Північною Кореєю балістичної ракети, але зазначив, що це була зброя малої дальності. Запуск стався о 22:38 за місцевим часом з місця поблизу Пхеньяна.
Ракета подолала відстань приблизно 570 кілометрів, перш ніж опуститися в море.
Примітно, що попередній запуск балістичної ракети Північна Корея здійснила 22 листопада. Тоді влада Сеула кваліфікувала цей пуск як невдалий.
КНДР не вперше пускає свої ракети
- У Північній Кореї 22 листопада заявили, що запустили у небо ракету-носій, що містила супутник-шпигун. За цим запуском особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.
- Державні інформагентства Північної Кореї повідомили, що супутник "Маліген-1" був запущений за допомогою ракети "Чолліма-1" із космодрому Сохе. У КНДР також заявили про плани найближчим часом відправити ще кілька супутників-шпигунів на земну орбіту.
- У вересні 2023 року Північна Корея також запустила 2 свої ракети у бік Японського моря. Ця подія трапилася на тлі візиту північнокорейського лідера до Росії на зустріч з Владіміром Путіним.
- Варто зазначити, що КНДР регулярно випускає ракети в бік Японії чи Південної Кореї. На щастя, їх запускають просто в море.
- До цього свої балістичні ракети малої дальності КНДР запускала 31 серпня. Ці пуски мали імітувати удари по військових об'єктах Південної Кореї, у разі загострення воєнної ситуації з нею.