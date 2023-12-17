На річницю смерті Кім Чен Іра: КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Північна Корея 17 грудня запустила у бік Японського моря балістичну ракету. Це могла бути зброя малої дальності.

Варто зазначити, що дата пуску ракети збіглася з річницею смерті попереднього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. Він відійшов в інший світ 17 грудня 2011 року.

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Північна Корея запустила у небо балістичну ракету

У південнокорейському виданні зазначили, що після перших звісток про пуски ракети були припущення, що це міжконтинентальна балістична ракета. Це припущення випливає з попередніх прогнозів Сеула, які передбачали можливість подібного запуску цього місяця.

Згодом Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив запуск Північною Кореєю балістичної ракети, але зазначив, що це була зброя малої дальності. Запуск стався о 22:38 за місцевим часом з місця поблизу Пхеньяна.

Ракета подолала відстань приблизно 570 кілометрів, перш ніж опуститися в море.

Примітно, що попередній запуск балістичної ракети Північна Корея здійснила 22 листопада. Тоді влада Сеула кваліфікувала цей пуск як невдалий.

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