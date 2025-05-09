Путін на Червоній площі подякував офіцерам КНДР за участь у війні проти України

Росія 9 травня святкує 80-річчя перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні масштабним парадом на Червоній площі. У цьому дійстві брали участь військові з 13 країн, були присутні також солдати КНДР.

Путін поспілкувався з північнокорейськими військовими на Червоній площі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та BBC.

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Путін поспілкувався з військовими КНДР на параді

Президент Росії Володимир Путін спостерігав за парадом разом із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, представниками кількох десятків іноземних делегацій та ветеранами.

На параді були присутні 11 500 військових, серед яких 1500 учасників бойових дій в Україні. На Червоній площі у параді брали участь військові з 13 країн – Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Солдати ж з КНДР не проходили у парадному розрахунку, але були присутні.

Вже після параду Путін підійшов до них і, як припускають ведучі пропагандисти, подякував їм за участь у бойових діях в Курській області.