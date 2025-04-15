Тисячі контейнерів з боєприпасами: ЗМІ розкрили деталі передачі допомоги Росії від КНДР

Північна Корея продовжує допомагати російському диктатору Владіміру Путіну у його загарбницькій війні проти України. За 20 місяців вона відправила Кремлю понад 15 800 контейнерів з боєприпасами.

Аналітики ідентифікували щонайменше 64 поставки з КНДР до Росії із серпня 2023 року по березень 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek та Reuters.

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Що відомо про допомогу Північної Кореї Росії

За даними видань, значні обсяги військової допомоги зробили Північну Корею критично важливим постачальником для Кремля. Там зазначають, що завдяки цим поставкам КНДР російська армія отримала від 4,2 до 5,8 мільйона боєприпасів.

Варто зауважити, що в транспортуванні північнокорейських боєприпасів брали участь 4 вантажні судна під російським прапором, а саме "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

Північнокорейський потік боєприпасів дає змогу Росії зберігати наступальний імпульс, він підриває ефективність західної військової допомоги Україні,

– йдеться у звіті.

Аналітики підкреслюють, що у випадку, якщо цей "потік зброї" залишити поза увагою, він може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь росіян та загрожувати безпеці Європи й Східної Азії.

Зазначимо, що Північна Корея допомагає Росії не лише боєприпасами, а й надає своїх солдатів. В Інституті вивчення війни вважають, що вона використовує війну в Україні для випробовування свого військового потенціалу.