Влада КНДР закликає своїх генералів готуватися до можливої війни

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до війни. Також північнокорейський диктатор відправив у відставку старшого генерала збройних сил.

Кім Чен Ин провів засідання військового комітету і закликав генералів готуватися до війни.

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КНДР говорить, що готується до війни

У КНДР відбулось 7 розширення 8-го Центрального військового комітету Трудової партії. Під час нього Кім Чен Ин відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. На його місце він призначив генерала Рі Йон Гіля. Також під час засідання обговорювались плани по "стримуванню ворога".

Після того, як диктатор відвідав збройові заводи, він закликав готуватися до можливої війни та збільшити виробництво зброї, зокрема ракетні двигуни та артилерійські засоби. Він також закликав до проведення військових навчань.

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