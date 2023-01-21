У КНДР будують мережу військових стаєнь: витратили 600 тисяч доларів на коней із Росії

За останні 3 роки Північна Корея витратила щонайменше 600 тисяч доларів на коней чистокровних порід. Тварин закуповували у Росії.

Про це свідчать офіційні торговельні звіти. Натомість на супутникових фото видно, що минулого року збройні сили Північної Кореї побудували на військових базах щонайменше 12 нових стаєнь.

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"Демонструють військову велич" Для чого КНДР військові коні

ЗМІ пишуть, що цьогоріч у КНДР планують побудувати ще 5 таких стаєнь. У The Times зазначили, що навряд нові кінні загони будуть використовувати в боях, проте вони відіграють важливу роль у культі особистості Кім Чен Ина.

Державні ЗМІ КНДР називають диктатора "молодим генералом" та публікують фотографії, на яких північнокорейський диктатор катається верхи на горі Пекту. Батько Кім Чен Ина, Кім Чен Ір також їздив верхи.

Загалом у музеї найважливішого кінного центру країни, Мірімського клубу верхової їзди, є навіть окрема експозиція, яка присвячена хобі Кім Чен Ина. Там задокументовані всі 386 його поїздок верхи.

Коні більше не можуть використовуватися на війні, але бойові коні важливі з точки зору того, що вони демонструють військову велич,

– цитує музей слова лідера КНДР.

Експерт Джейкоб Богл, припустив, що північнокорейський режим також може почати розводити коней з метою продажу.

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